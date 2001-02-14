Стрельников Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.07.1993

Жена: Стрельникова Оксана Игоревна

Венчание 01.08.1993г.
Рождение ребёнка
19.09.1994

Дочь: Гриденко Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Оксана Игоревна

Рождение ребёнка
14.02.2001

Дочь: Стрельникова Диана Сергеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Оксана Игоревна

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