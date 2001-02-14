Стрельников Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.07.1993
Венчание 01.08.1993г.
Рождение ребёнка
19.09.1994
Дочь: Гриденко Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Оксана Игоревна
Рождение ребёнка
14.02.2001
Дочь: Стрельникова Диана Сергеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Оксана Игоревна