Бутов Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1953
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1953
Отец: Бутов Максим
Рождение ребёнка
14.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Галина Викентьевна
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
2016
Причина смерти: Рак