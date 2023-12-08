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Бутов Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1953

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1953

Отец: Бутов Максим

Мать: Бутова (Овечкина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Галина Викентьевна

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
2016
Причина смерти: Рак

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