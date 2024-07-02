Глинский Алексей Николаевич 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глинский Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Глинский Николай Феофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файзулина Наталья Алекссевна

Мать ребёнка: Глинская Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глинский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Глинская Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глинская Валентина

Мать ребёнка: Глинская Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невидимова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Глинская Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глинская Галина

Рождение ребёнка
14.11.1937

Сын: Глинский Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Глинская Галина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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