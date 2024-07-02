Глинский Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Глинский Николай Феофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файзулина Наталья Алекссевна
Мать ребёнка: Глинская Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глинский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Глинская Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глинская Валентина
Мать ребёнка: Глинская Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невидимова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Глинская Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глинская Галина
Рождение ребёнка
14.11.1937
Сын: Глинский Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Глинская Галина
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно