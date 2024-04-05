Zęgota Piotr
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jędryszczyk/Andryszczyk (Zęgota) Katarzyna
Мать ребёнка: Zęgota (Mianowska) Anna
Рождение ребёнка
01.10.1828
Сын: Zęgota Franciszek
Мать ребёнка: Zęgota (Mianowska) Anna
Osuchowa
Смерть
1864
Poręba-Kocęby