Попова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.01.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Слукина Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Попов Давыд
Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Давыдович
Отец ребёнка: Попов Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Мария
Отец ребёнка: Попов Давыд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Давыд
Смерть
21.01.1941