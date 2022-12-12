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Попова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Слукина Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Попов Давыд

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Михаил Давыдович

Отец ребёнка: Попов Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Максим Давыдович

Отец ребёнка: Попов Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Никита Давыдович

Отец ребёнка: Попов Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Давыдович

Отец ребёнка: Попов Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Мария

Отец ребёнка: Попов Давыд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Давыд

Смерть
21.01.1941
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