Пролыгина Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.02.1878 ст.
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
10.12.1895 ст.
Дочь: Пролыгина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Пролыгин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
16.05.1898
Сын: Пролыгин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Пролыгин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.02.1906 ст.
Дочь: Пролыгина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Пролыгин Алексей Алексеевич
Смерть
1957