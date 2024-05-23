Пролыгина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПролыгина Евдокия Ивановна

Пролыгина Евдокия Ивановна

Место рождения

Редькино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.02.1878 ст.

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Редькино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1894

Муж: Пролыгин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
10.12.1895 ст.

Дочь: Пролыгина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Пролыгин Алексей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1898

Сын: Пролыгин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Пролыгин Алексей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1906 ст.

Дочь: Пролыгина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Пролыгин Алексей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1957
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.