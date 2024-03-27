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Аляутдинов Саляхетдин

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сагадат

Мать ребёнка: Аляутдинова Сафура

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1916

Сын: Аляутдинов Мясум Салахетдинович

Мать ребёнка: Аляутдинова Сафура

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Аляутдинов Мубин

Мать ребёнка: Аляутдинова Сафура

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Сафа

Мать ребёнка: Аляутдинова Сафура

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аляутдинова Сафура

Смерть
Неизвестно
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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