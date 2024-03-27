Аляутдинов Саляхетдин
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сагадат
Мать ребёнка: Аляутдинова Сафура
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1916
Сын: Аляутдинов Мясум Салахетдинович
Мать ребёнка: Аляутдинова Сафура
Рождение ребёнка
1920
Сын: Аляутдинов Мубин
Мать ребёнка: Аляутдинова Сафура
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдинов Сафа
Мать ребёнка: Аляутдинова Сафура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аляутдинова Сафура
Смерть
Неизвестно