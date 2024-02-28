Рукина -- Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Рукин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Рукина Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Рукин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Рукин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Рукина Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Рукин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1917
Отец ребёнка: Рукин Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно