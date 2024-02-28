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Рукина -- Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Рукин Игнатий Тимофеевич

Отец ребёнка: Рукин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Рукина Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Рукин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Рукин Никанор Тимофеевич

Отец ребёнка: Рукин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Рукина Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Рукин Тимофей Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.04.1917

Сын: Рукин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Рукин Тимофей Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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