Князева (Кузьменко) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Кузьменко) Юлия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1977

Отец: Кзьменко Владимир Николаевич

Мать: Кузьменко Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
06.04.1995

Дочь: Сиденко Алина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.2000

Сын: Князев Александр Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.2010

Дочь: Князева Мария Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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