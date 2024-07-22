Ракова (Короткова) Мария Никифоровна
Место рожденияПавловская Слобода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Павловская Слобода
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Бракосочетание
02.11.1859
Ивановскаго Сорока, въ Петро-Павловской, что в Преображенскомъ, церковь.
Рождение ребёнка
18.07.1862
Дочь: Ракова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Раков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
25.06.1864
Дочь: Ракова Марфа Иванова
Отец ребёнка: Раков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Раков Иван Филиппович
Москва, Дмитровская слобода
Смерть
Неизвестно