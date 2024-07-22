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Ракова (Короткова) Мария Никифоровна

Место рождения

Павловская Слобода

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Павловская Слобода
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.11.1859

Муж: Раков Иван Филиппович

Ивановскаго Сорока, въ Петро-Павловской, что в Преображенскомъ, церковь.
Рождение ребёнка
18.07.1862

Дочь: Ракова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Раков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
25.06.1864

Дочь: Ракова Марфа Иванова

Отец ребёнка: Раков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Раков Лаврентий Иванов

Отец ребёнка: Раков Иван Филиппович

Москва, Дмитровская слобода
Смерть
Неизвестно

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