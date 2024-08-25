Чертова Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Чертов Пётр Силыч
Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Чертова Васса Силовна
Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Чертова Параскева Силовна
Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Чертова Фавета Силовна
Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Чертов Фёдор Силыч
Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Смерть
Неизвестно