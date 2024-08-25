Чертова Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертова Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов Сила Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Чертов Пётр Силыч

Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Чертова Васса Силовна

Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Чертова Параскева Силовна

Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Чертова Фавета Силовна

Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Чертов Фёдор Силыч

Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Смерть
Неизвестно

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