Харлапанов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарлапанов Евгений Васильевич

Харлапанов Евгений Васильевич

avatar

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

23.03.1938

Дата смерти

19.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.02.2012
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Верхнеполевское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.