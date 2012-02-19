Харлапанов Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1938
Дата смерти19.02.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.2012
Верхнеполевское кладбище