Константин Агафонов 15.03.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Константин Агафонов

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.03.1832

Дата смерти

29.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1832

Отец: Агафон Сергеев

Мать: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова (Семенова) Акулина

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Военная служба
1854
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
?.05.1867

Дочь: (Агафонова) Александра Константиновна

Мать ребёнка: Семенова (Семенова) Акулина

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1869

Дочь: (Агафонова) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Семенова (Семенова) Акулина

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
После 1878

Дочь: (Агафонова) Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: Семенова (Семенова) Акулина

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.12.1902
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от старости

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