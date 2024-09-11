Константин Агафонов
Место рождения
Дата рождения15.03.1832
Дата смерти29.12.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1832
Отец: Агафон Сергеев
Мать: Устинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1854
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
?.05.1867
Дочь: (Агафонова) Александра Константиновна
Мать ребёнка: Семенова (Семенова) Акулина
Рождение ребёнка
02.12.1869
Дочь: (Агафонова) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Семенова (Семенова) Акулина
Рождение ребёнка
После 1878
Дочь: (Агафонова) Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: Семенова (Семенова) Акулина
Смерть
29.12.1902
Причина смерти: от старости