Андриянова (Буракова) Пелагея Тихоновна
Место рождения
Дата рождения08.06.1907
Дата смерти25.05.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1907
Крещение
10.06.1907
Юрьево, Тульский уезд, Тульская губерния
Godparents:Гарсуков Капитон Алексеевич и Харитонова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
12.02.1931
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Андриянов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
21.04.1936
Дочь: Ерхова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Андриянов Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1979
Похороны
Неизвестно