Андриянова (Буракова) Пелагея Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянова (Буракова) Пелагея Тихоновна

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Место рождения

Раздолки, город Тула, Тульская область

Дата рождения

08.06.1907

Дата смерти

25.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1907

Отец: Бураков Тихон Федорович

Мать: Буракова Агапия Алексеевна

Раздолки, город Тула, Тульская область
Крещение
10.06.1907
Юрьево, Тульский уезд, Тульская губерния
Godparents:Гарсуков Капитон Алексеевич и Харитонова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
12.02.1931

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Андриянов Василий Матвеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1936

Дочь: Ерхова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Андриянов Василий Матвеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриянов Василий Матвеевич

Смерть
25.05.1979
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
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