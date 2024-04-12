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(Бякова) Федора Николаевна

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Бяков Николай Иванович

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Год рождения вычислен исходя из записи в исповедной книге Спасской Поршенской церкви за 1825 год Вологодский архив Ф496 оп19 д466 разворот 155
Восприемник
21.03.1818
Николая Бякова дочь девка Федора При крещении Матроны Гаевой Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
Неизвестно
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