(Бякова) Федора Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1807
Отец: Бяков Николай Иванович
Год рождения вычислен исходя из записи в исповедной книге Спасской Поршенской церкви за 1825 год Вологодский архив Ф496 оп19 д466 разворот 155
Восприемник
21.03.1818
Николая Бякова дочь девка Федора При крещении Матроны Гаевой Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
Неизвестно