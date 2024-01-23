Фадеева ВЕРОНИКА БОРИСОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева ВЕРОНИКА БОРИСОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1980

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1980

Отец: Фадеев Борис Николаевич

Мать: Фадеева Любовь Владимировна

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