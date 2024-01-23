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Фадеева ВЕРОНИКА БОРИСОВНА
Фадеева ВЕРОНИКА БОРИСОВНА
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1980
Пол
Женский
Отец
Фадеев Борис Николаевич
1951 г.р.
Мать
Фадеева Любовь Владимировна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1980
Отец:
Фадеев Борис Николаевич
Мать:
Фадеева Любовь Владимировна
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