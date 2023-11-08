Герасимова Агрипина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Герасимова Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Герасимов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Герасимов Адрей Никифорович
Отец ребёнка: Герасимов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Герасимов Пуд Никифорович
Отец ребёнка: Герасимов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Герасимова Феоктиста Никифоровна
Отец ребёнка: Герасимов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Герасимов Василиск Никифорович
Отец ребёнка: Герасимов Никифор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно