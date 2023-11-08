Герасимова Агрипина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Агрипина Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Герасимова Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Герасимов Никифор Никитин

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Герасимов Адрей Никифорович

Отец ребёнка: Герасимов Никифор Никитин

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Герасимов Пуд Никифорович

Отец ребёнка: Герасимов Никифор Никитин

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Герасимова Феоктиста Никифоровна

Отец ребёнка: Герасимов Никифор Никитин

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Герасимов Василиск Никифорович

Отец ребёнка: Герасимов Никифор Никитин

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Никифор Никитин

Смерть
Неизвестно
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