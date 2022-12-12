Кликич (Фаттахова) Лилия Миннигалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кликич (Фаттахова) Лилия Миннигалимовна

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Место рождения

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1954

Отец: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Мать: Аюпова Лидия Гиляжевна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
На самом деле родилась в селе Лаклы. Зарегистрировали в селе Учалы
Рождение ребёнка
12.11.1978

Сын: Кликич Ильдар Иванович

Отец ребёнка: Кликич Иван Афанасьевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.10.1987

Муж: Кликич Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.08.1991

Дочь: Upton Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кликич Иван Афанасьевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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