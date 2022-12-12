Кликич (Фаттахова) Лилия Миннигалимовна
Место рождения
Дата рождения02.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1954
На самом деле родилась в селе Лаклы. Зарегистрировали в селе Учалы
Рождение ребёнка
12.11.1978
Отец ребёнка: Кликич Иван Афанасьевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.10.1987
Рождение ребёнка
17.08.1991
Дочь: Upton Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кликич Иван Афанасьевич
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан