Ваганов (Vaganov) Мартын Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганов (Vaganov) Мартын Устинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваганов (vaganov) Иустин Устин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1907

Сын: Ваганов Анатолий (Ананий) Мартынович

Мать ребёнка: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona

Сталинградская обл., Подтелковский р-н, х. Вершинный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Димитрий Мартынович

Мать ребёнка: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona

Смерть
1915
Причина смерти: Погиб на войне
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