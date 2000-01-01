Ваганов (Vaganov) Мартын Устинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ваганов (vaganov) Иустин Устин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1907
Сын: Ваганов Анатолий (Ананий) Мартынович
Мать ребёнка: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona
Сталинградская обл., Подтелковский р-н, х. Вершинный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Димитрий Мартынович
Мать ребёнка: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona
Смерть
1915
Причина смерти: Погиб на войне