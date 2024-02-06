Евлампиева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлампиева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлампиев Александр Иванович

Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампиева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампиева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампиева Капиталина Ивановна

Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампиева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлампиев Василий Иванович

Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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