Евлампиева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлампиев Александр Иванович
Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампиева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампиева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампиева Капиталина Ивановна
Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампиева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлампиев Василий Иванович
Отец ребёнка: Евлампиев Иван Александрович
Смерть
Неизвестно