Артемеев Деодор Фектистович
Место рождения
Дата рождения?.08.1987
Дата смерти18.09.1975
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1930
Сын: Артемеев Анатолий Деодорович
Мать ребёнка: Артемеева Анна Васильевна
Рождение
?.08.1987
Отец: Артемеев Феоктист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемеев Василий Деодорович
Мать ребёнка: Артемеева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемеева Тамара Деодоровна
Смерть
18.09.1975
Мотыли, Лесной муниципальный район, Тверская область