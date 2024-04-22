Артемеев Деодор Фектистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемеев Деодор Фектистович

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Место рождения

Маслово, Лесной муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

?.08.1987

Дата смерти

18.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1930

Сын: Артемеев Анатолий Деодорович

Мать ребёнка: Артемеева Анна Васильевна

Маслово, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение
?.08.1987

Отец: Артемеев Феоктист

Мать: не указана

Маслово, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемеев Василий Деодорович

Мать ребёнка: Артемеева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемеева Тамара Деодоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.09.1975
Мотыли, Лесной муниципальный район, Тверская область
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