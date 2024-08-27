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Ларион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: не указана

ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Максим Ларионович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Никифор Ларионович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
25.09.1833 ст.

Сын: Куприян Ларионович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 254 д 55 МК Спасского уезда 1833 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тимофей Ларионович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
13.08.1846 ст.

Сын: Никонор Ларионович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф 627 оп 254 д 84 МК Спасского уезда 1846 Задубровье

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