Ларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: не указана
ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Максим Ларионович
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Никифор Ларионович
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
25.09.1833 ст.
Сын: Куприян Ларионович
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
ГАРО ф 627 оп 254 д 55 МК Спасского уезда 1833 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тимофей Ларионович
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
13.08.1846 ст.
Сын: Никонор Ларионович
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
ГАРО Ф 627 оп 254 д 84 МК Спасского уезда 1846 Задубровье