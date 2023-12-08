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- Мартиан Михайлович

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

10.02.1871 ст.

Дата смерти

05.05.1961

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1871 ст.

Отец: - Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1896 ст.

Сын: - Иван Мартианович

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1900 ст.

Сын: Александр Мартимьянович

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.6-7 ( Рождение №-37м )
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.

Дочь: Наталья Мартиановна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.239-240 (Рождение №-66ж)
Смерть
05.05.1961

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