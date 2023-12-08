- Мартиан Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.02.1871 ст.
Дата смерти05.05.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1871 ст.
Отец: - Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ивановна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1896 ст.
Сын: - Иван Мартианович
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1900 ст.
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.6-7 ( Рождение №-37м )
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.
Дочь: Наталья Мартиановна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.239-240 (Рождение №-66ж)
Смерть
05.05.1961