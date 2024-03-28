Гладышев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1852
Отец: Гладышев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гладышев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Гладышева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна
Рождение ребёнка
13.04.1882
Сын: Гладышев Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Гладышев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна
Рождение ребёнка
20.03.1887
Сын: Гладышев Степан (Стефан) Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гладышев Егор (Георгий) Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гладышев Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гладышев Ипполит Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна