Гладышев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышев Алексей Иванович

Гладышев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Гладышев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Гладышев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Гладышева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Рождение ребёнка
13.04.1882

Сын: Гладышев Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Гладышев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Рождение ребёнка
20.03.1887

Сын: Гладышев Степан (Стефан) Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Гладышев Егор (Георгий) Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гладышев Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гладышев Ипполит Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.