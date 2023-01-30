Максимова (Пузанкова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Пузанкова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1971

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1971

Отец: Пузанков Николай Михайлович

Мать: Пузанкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Львович

Рождение ребёнка
06.01.2003

Дочь: Максимова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Львович

Москва, город федерального значения Москва

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