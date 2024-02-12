Головизнина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1843

Дата смерти

06.06.1876

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1871

Сын: Забудский Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Забудский Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забудская Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Забудский Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забудская Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Забудский Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забудский Григорий Николаевич

Смерть
06.06.1876
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