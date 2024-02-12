Головизнина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1843
Дата смерти06.06.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1871
Сын: Забудский Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Забудский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забудская Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Забудский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забудская Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Забудский Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1876