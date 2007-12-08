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Зубова Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1929

Дата смерти

08.12.2007

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1929

Отец: Зекелев Иван Никитович

Мать: Зекелева (Абрамова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
22.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
14.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Владимир Петрович

Смерть
08.12.2007

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