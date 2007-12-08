Зубова Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1929
Дата смерти08.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1929
Рождение ребёнка
22.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубов Владимир Петрович
Смерть
08.12.2007