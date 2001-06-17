Якушев Игорь Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1971
Дата смерти17.06.2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1971
Отец: Якушев Виталий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1999
Дочь: Якушева Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Якушева Алина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якушева Алина Владимировна
Смерть
17.06.2001