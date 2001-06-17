Якушев Игорь Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Игорь Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1971

Дата смерти

17.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1971

Отец: Якушев Виталий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1999

Дочь: Якушева Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Якушева Алина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якушева Алина Владимировна

Смерть
17.06.2001
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