Матрона Аврамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Аврамий Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Пурский Кузьма Михайлович (1783 — ?) Родился в семье дьякона Воскресенского погоста на Пуре Ростовского уезда Михаила Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1805 году определен на д... Показать все
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Смерть
Неизвестно