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Матрона Аврамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Аврамий Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пурский Кузьма Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Пурский Кузьма Михайлович (1783 — ?) Родился в семье дьякона Воскресенского погоста на Пуре Ростовского уезда Михаила Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1805 году определен на д... Показать все
Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Смерть
Неизвестно

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