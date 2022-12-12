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Тулаев Николай Матвеевич

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Место рождения

Гавриловское, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

24.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Тулаев Матвей Гаврилович

Мать: не указана

Гавриловское, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.03.1939

Дочь: Жиленко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Тулаева Евдокия

Рождение ребёнка
24.09.1943

Дочь: Тихомирова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Тулаева Евдокия

Гавриловское, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.02.?

Дочь: Разина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Тулаева Евдокия

Рождение ребёнка
01.04.?

Дочь: Ершова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Тулаева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулаев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Тулаева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулаев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Тулаева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулаев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тулаева Евдокия

Смерть
24.06.1974
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