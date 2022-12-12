Тулаев Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти24.06.1974
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Тулаев Матвей Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1939
Дочь: Жиленко Мария Николаевна
Мать ребёнка: Тулаева Евдокия
Рождение ребёнка
24.09.1943
Дочь: Тихомирова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Тулаева Евдокия
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Разина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Тулаева Евдокия
Рождение ребёнка
01.04.?
Дочь: Ершова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Тулаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулаев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Тулаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тулаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулаев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тулаева Евдокия
Смерть
24.06.1974