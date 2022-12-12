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Костылев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Шелыгино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

19.03.1927

Дата смерти

04.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927

Отец: Костылев Сергей Алексеевич

Мать: Александра

Шелыгино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фарафонова Елена Михайловна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костылев Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Фарафонова Елена Михайловна

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фарафонова Елена Михайловна

Смерть
04.11.1987
Таджикская ССР г. Кайрак-кум
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