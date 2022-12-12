Костылев Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1927
Дата смерти04.11.1987
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927
Отец: Костылев Сергей Алексеевич
Мать: Александра
Рождение ребёнка
07.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фарафонова Елена Михайловна
Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костылев Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Фарафонова Елена Михайловна
Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1987
Таджикская ССР г. Кайрак-кум