Прокофьев (Пракофеев) Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев (Пракофеев) Емельян

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Место рождения

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Емельянова Ирина

Мать ребёнка: Афимья Савельевна

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение
1776

Отец: Прокофьев Еремей

Мать: не указана

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Емельянов Фока

Мать ребёнка: Афимья Савельевна

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Емельянов Григорий

Мать ребёнка: Афимья Савельевна

Переведён в д. Заварино, Кашинский уезд в 1815
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Савельевна

Смерть
Неизвестно
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