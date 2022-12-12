Прокофьев (Пракофеев) Емельян
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Емельянова Ирина
Мать ребёнка: Афимья Савельевна
Рождение
1776
Отец: Прокофьев Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Емельянов Фока
Мать ребёнка: Афимья Савельевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Емельянов Григорий
Мать ребёнка: Афимья Савельевна
Переведён в д. Заварино, Кашинский уезд в 1815
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Савельевна
Смерть
Неизвестно