Мельгунов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельгунов Сергей Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.12.1879

Дата смерти

26.05.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1879
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925 по 1925
г. Прага, Чехословакия
Место жительства
С 1926
г. Париж, Франция
Смерть
26.05.1956
г. Шампиньи, Франция
Место жительства
По 1956
г. Шампиньи, Франция
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