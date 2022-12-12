Мельгунов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1879
Дата смерти26.05.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1879
Место жительства
С 1917
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925 по 1925
г. Прага, Чехословакия
Место жительства
С 1926
г. Париж, Франция
Смерть
26.05.1956
г. Шампиньи, Франция
Место жительства
По 1956
г. Шампиньи, Франция