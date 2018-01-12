Einpaul Jüri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиEinpaul Jüri

Einpaul Jüri

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1935

Дата смерти

12.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
30.04.1960

Жена: не указана

Смерть
12.01.2018
Похороны
05.05.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.