Einpaul Jüri
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1935
Дата смерти12.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
30.04.1960
Жена: не указана
Смерть
12.01.2018
Похороны
05.05.2018