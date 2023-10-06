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Дубовицкий Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1782

Дата смерти

06.09.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1782

Отец: Дубовицкий Петр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1815

Сын: Дубовицкий Петр Александрович

Мать ребёнка: Дубовицкая Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1817

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Дубовицкая Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1820

Дочь: Мерхелевич София Александровна

Мать ребёнка: Дубовицкая Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовицкая Мария Ивановна

Смерть
06.09.1848
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