Дубовицкий Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1782
Дата смерти06.09.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1782
Отец: Дубовицкий Петр Николаевич
Рождение ребёнка
17.02.1815
Сын: Дубовицкий Петр Александрович
Мать ребёнка: Дубовицкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1817
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Дубовицкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1820
Дочь: Мерхелевич София Александровна
Мать ребёнка: Дубовицкая Мария Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1848