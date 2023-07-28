Григорий Кириллович
Место рождения
Дата рождения09.01.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1827
Отец: Кирилл Нестерович
Мать: Ульяния Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Самуил Григорьевич
Мать ребёнка: Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Марина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно