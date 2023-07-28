Григорий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Кириллович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.01.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1827

Отец: Кирилл Нестерович

Мать: Ульяния Назаровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Самуил Григорьевич

Мать ребёнка: Марина Тимофеевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Марина Тимофеевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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