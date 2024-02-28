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Алексей Космин

Место рождения

Пешково, Ногинский район, Московская область

Дата рождения

Между 1846 и 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1847

Отец: Косма Иванов

Мать: Татьяна Семенова

Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Анисимова

Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1871

Дочь: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

Мать ребёнка: Екатерина Анисимова

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
17.08.1888

Жена: Дарья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Анисимова

Упоминание
Неизвестно
Статистический ведомости 1883год | Ф.184, оп.10, Д.1752 | 1883г. | Число всех душ : муж.- 1, жен. - 4, | Сколько имеется изб - 1; | На сколько душ надел - 2; | Число коров - 1, мелкого скота - 1
Смерть
Неизвестно
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