Алексей Космин
Место рожденияПешково, Ногинский район, Московская область
Дата рожденияМежду 1846 и 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1846 и 1847
Отец: Косма Иванов
Мать: Татьяна Семенова
Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
1862
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Екатерина Анисимова
Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1871
Дочь: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна
Мать ребёнка: Екатерина Анисимова
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
17.08.1888
Жена: Дарья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Анисимова
Упоминание
Неизвестно
Статистический ведомости 1883год | Ф.184, оп.10, Д.1752 | 1883г. | Число всех душ : муж.- 1, жен. - 4, | Сколько имеется изб - 1; | На сколько душ надел - 2; | Число коров - 1, мелкого скота - 1
Смерть
Неизвестно