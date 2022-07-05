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Пасунко Демьян Вадимович
Пасунко Демьян Вадимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.2022
Пол
Мужской
Отец
Пасунько Вадим Викторович
1999 г.р.
Мать
Кузнецова Кристина Сергеевна
2001 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2022
Отец:
Пасунько Вадим Викторович
Мать:
Кузнецова Кристина Сергеевна
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