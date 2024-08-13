Таравкова (Сарафанова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаравкова (Сарафанова) Екатерина Петровна

Таравкова (Сарафанова) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1869

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1869

Отец: Сарафанов Петр Захарович

Мать: Сарафанова (Андреева) Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
15.11.1869
Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Таравков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
12.11.1889

Дочь: (Таравкова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
05.06.1891

Сын: Таравков Илларион Васильевич

Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
10.12.1892

Дочь: Таравкова (Таравкова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: (Таравкова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
15.10.1896

Дочь: (Таравкова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Таравков Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
14.10.1901

Дочь: Таравкова (Таравкова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Таравков Митрофан Васильевич

Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Таравков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.