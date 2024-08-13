Таравкова (Сарафанова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1869
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
15.11.1869
Бракосочетание
06.11.1888
Рождение ребёнка
12.11.1889
Дочь: (Таравкова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
05.06.1891
Сын: Таравков Илларион Васильевич
Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
10.12.1892
Дочь: Таравкова (Таравкова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: (Таравкова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
15.10.1896
Дочь: (Таравкова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
01.08.1899
Сын: Таравков Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
14.10.1901
Дочь: Таравкова (Таравкова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
06.08.1903
Сын: Таравков Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
24.09.1905
Отец ребёнка: Таравков Василий Гавриилович