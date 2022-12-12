Антропов Афанасий Никандрович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1924
Сын: Антропов Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Антропова Фекла Александровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Антропова Лидия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Антропова Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно