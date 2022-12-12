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Антропов Афанасий Никандрович

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Место рождения

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Антропов Никандр Тимофеевич

Мать: Антропова Анастасия Петровна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Антропов Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Антропова Фекла Александровна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Антропова Лидия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Антропова Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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