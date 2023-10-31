Фишъ Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишъ Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Фишъ Михель Рувимовъ

Мать: Фишъ ?

Смерть
1905
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