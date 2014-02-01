Новикова (Ларина) Анастасия Александровна
Место рожденияТашкент Узбекистан
Дата рождения01.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1992
Отец: Ларин Александр
Ташкент Узбекистан
Образование
С 1999 по 2009
школа 18 Ярославль
среднее
Образование
С 2009 по 2012
рославский межрегиональный колледж градостроительства и управления
средне-специальное
Рождение ребёнка
01.02.2014
Дочь: Алиса Артемовна
Отец ребёнка: Новиков Артем
Ярославль Россия
Рождение ребёнка
07.11.2020
Отец ребёнка: Новиков Артем
Ярославль Россия