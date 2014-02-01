Новикова (Ларина) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Ларина) Анастасия Александровна

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Место рождения

Ташкент Узбекистан

Дата рождения

01.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1992

Отец: Ларин Александр

Мать: Ларина Маргарита Валерьевна

Ташкент Узбекистан
Образование
С 1999 по 2009
школа 18 Ярославль
среднее
Образование
С 2009 по 2012
рославский межрегиональный колледж градостроительства и управления
средне-специальное
Рождение ребёнка
01.02.2014

Дочь: Алиса Артемовна

Отец ребёнка: Новиков Артем

Ярославль Россия
Рождение ребёнка
07.11.2020

Сын: Новиков Лев Артемович

Отец ребёнка: Новиков Артем

Ярославль Россия
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