Дарья Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Иванова (Вна)

Дарья Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Около 1837 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1840 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: не указан

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Ксения Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: не указан

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Дарья Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Федор Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Матрена Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Васильев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.