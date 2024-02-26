Дарья Иванова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: не указан
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Ксения Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: не указан
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Дарья Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Федор Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Матрена Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно