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Нуруллин Роберт Махмутович
Нуруллин Роберт Махмутович
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Древо
Место рождения
Тырыш
Дата рождения
?.04.1953
Пол
Мужской
Отец
Нуруллин Махмут Нуруллович
1908 г.р.
Мать
Нуруллина (Хайбрахманова) Фархиямал Хайбрахмановна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1953
Отец:
Нуруллин Махмут Нуруллович
Мать:
Нуруллина Фархиямал Хайбрахмановна
Тырыш
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