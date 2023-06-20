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Василий
Василий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1894
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никита
1874 г.р.
Мать
(Носова) Вера Григорьевна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1894
Отец:
Никита
Мать:
Вера Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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