Горбачёва Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Зиновья Ивановна

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Горбачёв Венедикт Иванович

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Егорович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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