Горбачёва Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Зиновья Ивановна
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Горбачёв Венедикт Иванович
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Егорович
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно