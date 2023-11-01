Нутфуллин Дамир Амирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНутфуллин Дамир Амирович

Нутфуллин Дамир Амирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1966

Отец: Нутфуллин Амир Нотфуллович

Мать: Нутфуллина Сагида Гарипзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нутфуллина Садретдинова Рузалия Салимхановна

Рождение ребёнка
18.05.1989

Дочь: Нутфуллина Гиздатуллина Алсу Дамировна

Мать ребёнка: Нутфуллина Садретдинова Рузалия Салимхановна

Рождение ребёнка
01.07.2003

Дочь: Нутфуллина Арина Дамировна

Мать ребёнка: Нутфуллина Садретдинова Рузалия Салимхановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.