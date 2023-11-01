Нутфуллин Дамир Амирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нутфуллина Садретдинова Рузалия Салимхановна
Рождение ребёнка
18.05.1989
Рождение ребёнка
01.07.2003
Дочь: Нутфуллина Арина Дамировна
Мать ребёнка: Нутфуллина Садретдинова Рузалия Салимхановна