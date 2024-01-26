Пермяков Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1763
Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия
Место жительства
1795
Старый Алзамай, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/203
Смерть
Неизвестно

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