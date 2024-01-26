Пермяков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1763
Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия
Место жительства
1795
Старый Алзамай, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/203
Смерть
Неизвестно