Горбунова (Соколова) Елизавета Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1939
Дочь: Куличкина Нина Филатовна
Отец ребёнка: Горбунов Филат Никитович
Косолапово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно