Горбунова (Соколова) Елизавета Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Соколова) Елизавета Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1939

Дочь: Куличкина Нина Филатовна

Отец ребёнка: Горбунов Филат Никитович

Косолапово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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