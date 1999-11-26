Васильева (Шалапова) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Шалапова) Вера Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1948

Дата смерти

26.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1948

Отец: Шалапов Андрей Родионович

Мать: Шалапова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
10.03.1973

Сын: Васильев Виталий

Отец ребёнка: Васильев Сергей Семенович

Рождение ребёнка
21.09.1976

Дочь: Васильева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Васильев Сергей Семенович

Рождение ребёнка
21.06.1983

Сын: Васильев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Семенович

Смерть
26.11.1999
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