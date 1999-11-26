Васильева (Шалапова) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1948
Дата смерти26.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1948
Рождение ребёнка
10.03.1973
Сын: Васильев Виталий
Отец ребёнка: Васильев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
21.09.1976
Дочь: Васильева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Васильев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
21.06.1983
Сын: Васильев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Васильев Сергей Семенович
Смерть
26.11.1999